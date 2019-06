Horia Brenciu revine la Vocea Romaniei. Cine este antrenorul care paraseste emisiunea

Horia Brenciu revine la Vocea Romaniei dupa cinci ani. Artistul va intra in echipa antrenorilor in locul Andrei, in al noulea sezon al emisiunii.

„Horia, Irina Rimes, Smiley si Tudor Chirila formeaza echipa de antrenori a celei mai tari competitii a vocilor. Ei sunt pregatiti de filmarile pentru noul sezon si sunt nerabdatori sa gaseasca cele mai bune voci din 2019”, a anuntat Pro TV pe pagina oficiala a emisiunii.

Doi concurenti din echipa sa, Julie Mayaya si Mihai Chitu, au castigat trofeul Vocea Romaniei, iar acum Horia Brenciu se intoarce in show, cu speranta de a castiga cel de-al treilea titlu.

„Revenirea la Vocea Romaniei este neasteptata, binevenita si, recunosc, emotionanta. In acest sezon voi fi calm, linistit, nu ma voi misca de pe scaun, nu ma voi certa cu nimeni si sub nicio forma nu voi canta din cand in cand cu band-ul emisiunii. Voi fi precum un maestru yoghin. Voi cauta o voce noua, plina de viata, o voce care sa-mi aduca cel de-al treilea titlu”, a declarat Horia Brenciu, conform sursei citate.

Horia Brenciu a parasit emisiunea „Vocea Romaniei” in 2014. Atunci, rolul sau a fost luat de Tudor Chirila.

