Horia Colibasanu si colegii sai de expeditie au renuntat la deschiderea unei rute noi in Himalaya

Horia Colibăşanu, alpinistul român care a urcat pe opt dintre cele 14 vârfuri din Himalaya cu altitudine peste 8.000 de metri, a renunţat la expediţia din acest an, aceea de a deschide o rută nouă spre vârful Dhaulagiri (8.167 de metri), din cauza vremii nefavorabile care i-ar fi expus pe el şi pe echipa sa la riscuri foarte mari. Colibăşanu, împreună cu Marius Gane şi Peter Hamor, şi-au propus ca în primăvara acestui an să urce pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulagiri pe o rută nouă. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de reprezentanţii alpinistului român, plecaţi în Himalaya de la începutul lunii aprilie, cei trei sportivi au reuşit să ajungă până la 5.600 de metri altitudine, dar mai departe nu au putut continua în lipsa condiţiilor de vreme potrivită pentru ascensiuni la mare altitudine. "Aveam nevoie de o fereastră de vreme bună, cu vânt până în 30 de km/h în zona vârfului, pentru măcar patru zile. Urma să mergem încet, pentru că aveam greutate de cărat şi nu eram aclimatizaţi la mare altitudine. Anul acesta, fereastra nu a venit. Se pare că, la fel ca în 2014, o perturbare a vremii în emisfera nordică, duce la ploi interminabile în România, inundaţii în Slovacia şi lipsa unor ferestre pentru ascensiuni fără oxigen în Himalaya", a declarat Horia Colibăşanu. Timişoreanul este totuşi optimist în ceea ce priveşte acest proiect, în condiţii de vreme potrivită pentru ascensiuni alpine. "Partea bună pentru această rută este că am depăşit porţiunea cea mai dificilă, un horn şi perete tehnic foarte greu, zo ...