Horia Constantinescu: “Am demarat actiunea de dezinfectare a scarilor de bloc acolo unde am fost solicitati de reprezentantii asociatiilor de proprietari

Asociația eTREZIREA se implică în acțiuni de dezinfectare a spațiilor comune de locuit, a mobilierului urban, a echipamentelor de joacă și oriunde sunt solicitați.Horia Constantinescu: “Am demarat acțiunea de dezinfectare a scărilor de bloc acolo unde am fost solicitați de reprezentanții asociațiilor de proprietari Acțiunea va continua și în zilele următoare pentru că s-au strâns multe solicitări. Au fost alături de noi și voluntari dar pentru a putea acoperii tot necesarul am mai avea nevoie de ajutor. Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi”.Horia Constantinescu și-a lansat, pe 6 martie a.c., candidatura în calitate de independent la funcția de primar al municipiului Constanța, sub sloganul “Trezirea”, după ce în februarie a demisionat din PSD, solicitând și suspendarea, în timpul campaniei electorale, din funcția deținută la CJPC Constanța. Zilele trecute, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC), Horia Constantinescu, suspendat din funcție, la cerere, pe perioada campaniei electorale, afirma că în actuala situație de răspândire a infectării cu coronavirus fiind nevoie de comisari care să efectueze acțiuni de control. În acest sens, Constantinescu a cerut ANPC încetarea suspendării din funcția deținută la nivelul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța.