Horia Constantinescu: 'Am luptat și lupt pentru relansarea produselor romanești'

"Sunt Horia Constantinescu si am fost presedintele Autoritatii Nationatle a Protectiei Consumatorilor pentru o scurta perioada, in anul 2019. Inainte am fost comisar in cadrul aceleiasi autoritati, statut pe care il am si in present.

c si nu au fost putine actiunile mele in aceasta directie.

Am verificat zeci de unitati de invatamant, ce asigura masa micutilor, cantine ale spitalelor etc. Am interactionat cu multi dintre producatorii romani si asociatii ale acestora si am putut sa trag multe concluzii, concretizate in proiectul atasat.

Citește și: Crește bilanțul morților în România! A fost înregistrat un nou deces din cauza COVID-19

Romania are o sansa prin Dvs, cu sprijinul legislativului si cu o mobilizare generala.

Va rog, sa parcurgeti materialul si sa imi transmiteti punctul Dvs de vederere!

Il voi transmite si unor persoane, ce pot sprijini o astfel de actiune!

Sanatate si incredere !", este mesajul fostului președinte al ANPC, Horia Constantinescu.