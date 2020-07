Horia Constantinescu, seful Protectiei Consumatorilor din Constanta, spune ca a descoperit abateri grave in zona plajei Tuzla

„Au fost depistate locații insalubre, multe construcții ilegale, cu destinația de alimentație publică, haznale săpate lângă izvoarele de apă «potabilă», cazări încropite printre gunoaie“.



Horia Constantinescu, comisar șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, informează că în urma unor acțiuni desfășurate în data de 04 și 11 iulie au fost constatate mai multe abateri grave în zona plajei Tuzla.



„CJPC a participat alături de mai multe autorități la ambele acțiuni, sub coordonarea Instituției Prefectului. Au fost depistate locații insalubre, multe construcții ilegale, cu destinația de alimentație publică, haznale săpate lângă izvoarele de apă «potabilă», cazări încropite printre gunoaie și pentru toate acestea primăria oferă „Certificat de oportunitate”, transformâdu-i pe ilegali comercianți, în oportuniști! La inițiativa prefectului, acțiunea din 04 iulie a fost reluată cu mai multe forte implicate, inclusiv IJP Constanța, ISC, DSP, Garda de Mediu etc., în data de 11 iulie, iar in urma ultimatumului adresat primăriei Tuzla, aceasta a hotărât să «vadă dezastrul» de acolo și să emită o «notificare» de dezafectare. CJPC a semnat documentul care arată instituției prefectului ce dezastru este acolo cu ce potențial periculos!“, potrivit lui Horia Constantinescu.