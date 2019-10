Horia Georgescu, achitat definitiv de ICCJ in dosarul retrocedarilor

Horia Georgescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-o postare facuta pe pagina de , Horia Georgescu, fostul sef al ANI, a anuntat ca a fost achitat definitiv de ICCJ in dosarul privind retrocedarile. ''Am fost achitat definitiv de ICCJ'', scrie Horia Georgescu pe pagina sa de socializare. Horia Georgescu, fostul director al ANI: "George Maior a mintit la comisia parlamentara" In acest dosar, Georgescu a fost condamnat in prima instanta, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani de executare. Procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, precum si a patru inculpati care aveau calitatea ...