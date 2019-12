Horia Grigorescu: 'Poșta Romana are nevoie de investiții in oameni și in tehnologie, pentru creșterea calitații serviciilor oferite clienților'

În era digitală, te poti conecta cu oricine de pe glob cu un singur click. Totuși, un număr impresionat de oameni folosește, serviciile poștale clasice, atât în comunicarea cu cei dragi, cât și pentru efectuarea de operațiuni financiare, bancare, de expediere de colete, încasarea pensiilor, alocațiilor ori a altor drepturi bănești. Poșta Română, cu o tradiție de peste 150 de ani, s-a reinventat după evenimentele din decembrie 1989, în prezent, fiind într-un major proces de modernizare pentru a fi competitivă cu operatori similari.

De curând, managementul Companiei Naționale Poșta Română s-a schimbat. Noul director general este un tânăr avocat cu foarte multe planuri, hotărât să aducă echipei Poștei plus valoare și recunoaștere a calității serviciilor oferite de cei aproape 25.000 de angajați. La ora actuală, Poșta Română are peste 5.500 de subunităţi poştale și 7.500.000 de adrese de distribuție, pe întreaga suprafață a României.

Am fost curioși să aflăm primele gânduri ale lui Horia Grigorescu, proaspăt numit în fruntea acestui colos national, despre care, noi, profanii cunoaștem atât de puține lucruri.

Directorul general Grigorescu abia terminase ședința operativă cu consilierii apropiați, când am ajuns la sediul Poștei Române și a fost de acord să ne împărtășească unele informații referitoare la viitorul apropiat și mediu al companiei.

Ce v-a determinat să acceptați funcția de director general al Poștei Române?

Din poziția celui care a folosit serviciile Poștei Române, nominalizarea în această funcție reprezintă o provocare frumoasă. Poșta Română are nevoie de îmbunătățiri pentru a performa și acum am prilejul să aduc acel know-how dobândit în cadrul marilor firme de consultunță internaționlă care activează pe piața din România și în care am dobândit mare parte din experiența profesională.

Prioritățile mandatului meu vor avea ca numitor comun optimizarea proceselor și modernizarea serviciilor oferite de Compania Națională Poșta Română, canalizându-ne totodată acțiunile către revigorarea imaginii publice pe care aceasta o are.

Prima realitate de la care pornesc în acest drum alături de Poșta Română este că aceasta activează într-un mediu de business acerb, în care noile servicii oferite de concurenții noștri din piață nu trebuie neglijate. De aceea, promisiunea mea fermă este că ne vom lupta în acest mediu concurențial pentru fiecare sutime de procent din cota de piață a serviciilor pe care le oferim clienților noștri, fiind total conștienți de competiția constructivă în care am intrat, alături de ceilalți jucători din piață.

Cea de-a doua realitate pe care mă simt obligat să o scot în evidență este aceea că, de mult prea multe ori, directorii generali ai Poștei Române au folosit această societate ca pe un instrument eminamente politic, fără să se gândească la consecințele acțiunilor pe care aceștia le-au avut. Nu s-au gândit la faptul că prin cuvintele și comportamentul lor nu au făcut decât să destabilizeze poziția în piață a acestei companii.

Este foarte ușor să arăți cu degetul în trecut și să scoți la suprafață în mod superficial niște neajunsuri ale companiei, însă este nedrept să o faci doar pentru a câștiga capital politic. Desigur, ca orice altă companie privată și Poșta Română putea beneficia de un management mai eficient, care să obțină performanțe financiare mult mai bune, să optimizeze costurile, să crească veniturile, să îmbunătățească imaginea publică în piață a companiei. Să critici fără să analizezi ce se întâmplă cu adevărat în interiorul companiei este din punctul meu de vedere nu doar un comportament superficial ci și o dovadă vie a neprofesionalismului și a iresponsabilității. De aceea am demarat un proces de audit intern, iar în cele ce urmează mi-ar face plăcere să vă prezint câteva dintre primele constatări și concluzii ale acestuia.

Poșta Română nu pornește pe un nou drum de fiecare dată când este numit un nou director general, ci își continuă lungul drum în mediul concurențial. Numirea unui nou director nu este nimic altceva decât un punct de cotitură pentru organizație, care poate să fie unul benefic. Astfel vechile proiecte valoroase sunt o structură pe care să se construiască, în timp ce altele, ineficiente, sunt sistate. Totodată, în mandatul meu, resursa umană, de calitate va fi pusă în valoare și impulsionată să se dezvolte. Ca în orice business însă, cu privire la acei angajați care nu performează, vom lua deciziile de eficientizare necesare.

Aici am găsit o companie funcțională, într-adevăr un colos operațional, care are un potențial enorm de creștere. De când am preluat această responsabilitate am identificat pași în direcția potrivită, fiind conturate proiecte vitale de modernizare a Poștei Române, acestea aflându-se în diverse stadii de implementare. Unele sunt doar așternunte pe hârtie, în timp ce altele se află deja în curs de implementare.

Obligația mea de manager este să prioritizez proiectele care sunt de natură vitală pentru companie, să impulsionez resursa umană din cadrul acestei organizații, să aduc acea doză de claritate cu privire la viziunea spre care ne îndreptăm prin conturarea și implementarea strategiilor care ne ajută să atingem această viziune.

Toate aceste deziderate le vom atinge pas cu pas, prin cucerirea unor obiective transparente, clar definite, toate acestea făcând parte dintr-un proiect solid, spre care ne concentrăm toate forțele. Aceasta este munca noastră de zi cu zi.

Cum vedeți viitorul Poștei? În acest moment pare a fi una dintre cele mai mari companii de servicii poștale, însă, deseori cu deficiențe în activitate. Cel puțin așa se vede din afară.

Principalele direcții strategice de business spre care ne vom canaliza toate resursele vor consta în:

* Apărarea statutului de lider în zona serviciilor poștale primare.

În acest sens ne vom baza în continuare pe atuurile noastre dovedite de-a lungul timpului în zona livrării prestațiilor sociale către toți cetățenii care se bazează pe incontestabila noastră predictibilitate și seriozitate, toate pensiile și ajutoarele sociale ajungând de fiecare dată la beneficiarii acestora. De asemena ne vom canaliza și în zona clasică de livrare de scrisori, orice personă indiferent de colțul îndepărtat din care provine, trebuie să știe că se poate baza pe serviciile noastre. Suntem singurul jucător din piață care are cu adevărat o acoperire națională.

* Creșterea cotei de piață și a profitabilității în segmentele de business cu potențial foarte mare de dezvoltare.

Ne vom poziționa în interiorul segmentelor de piață cu un potențial foarte mare de creștere, mai ales în zona serviciilor de curierat și coletărie, alimentate într-un ritm accelerat de creșterea comerțului online, acordând totodată o atenție sporită mai ales zonei de servicii poștale cu componentă internațională și punând un accent deosebit pe dezvoltarea soluțiilor online la ambele capte ale acestui circuit B2C și B2B.

* Sporirea eficienței financiare și optimizarea structurii costurilor operaționale.

Ne îmbunătățim eficiența prin investiții în automatizări și găsirea de soluții IT care să ducă la creșterea capacității de procesare a volumelor poștale, reducerea gradului de eroare umană, reducerea timpilor de livrare, precum și stimularea și creșterea satisfacției angajaților din cadrul Poștei Române. Toate aceste investiții vor duce într-un orizont mediu de timp la îmbunătățirea disciplinei financiare la nivelul companiei, creșterea bugetului de investiții pe termen lung și concentrarea pe zona diversificării portofoliului de servicii oferite de Poșta Română

* Canalizarea deplină a procesului de inovare pe client și schimbarea radicală a „customer experience”.

În acest mandat, toate procesele și investițiile noi ce au loc la nivelul Poștei Române se axează pe client, sporind confortul și accesibilitatea serviciilor oferite acestora, prin lansarea de noi servicii și produse.

Aceste direcții strategice, pe care Poșta Română le va urma, vor aduce după sine și atingerea obiectivelor finanicare pe care eu, ca manager al acestei companii, mi le-am propus:

Creșterea robustă a veniturilor pe segmentele core și non core business;

Creșterea sustenabilități și a marjei de profit;

Atingerea nivelului de maturitate economică pentru a plăti dividende acționarilor.

Vorbind despre viitorul Poștei Române, trebuie să fim conștineți și de avantajele noastre competitive incontestatibile. Poșta Română este cea mai mare companie din România în domeniul serviciilor poștale. Poșta Română beneficiază de cea mai mare rețea de acoperire a teritoriului național.

Poșta Române se bucură de o resursă umană specializată, dedicată și numeroasă (aproximativ 25.000 de angajați), având astfel capacitatea de a acoperi un areal teritorial incomparabil față de competitorii noștri. Pornind de la aceste avantaje competiteve sunt ferm convins că avem posibilitatea de a oferi o gamă extrem de diversificată de servicii pentru companii din toate domeniile, dar și pentru persoanele fizice.

Avem atât în țară, dar mai ales în străinătate foarte multe exemple similare de activitate și studiem modele de bune practici pe care să le preluăm pentru implementare în activitatea operațională curentă a Poștei Române.

Să înțeleg că deja v-ați făcut un plan de acțiune? Ce va urma pentru angajații Poștei, pe de o parte, dar în primul rând pentru clienții dumneavoastră?

Da, lucrăm la o strategie de modernizare a serviciilor poștale, dar totul începe de la tine din acasă. Este nevoie de o schimbare în interiorul companiei, o schimbare de mentalitate și trebuie să investim serios în resursa umană a Poștei. Vreau ca toți colegii mei din companie să știe că sunt apreciați, respectați, că munca lor contează.

Mă bucur că în acest timp scurt, de când am fost numit, am reușit să deblochez angajările de personal operativ pentru operațiunile ce decurg din activitatea intensă depusă de salariați. Mi-am dorit, ca apreciere pentru angajații cu salarii mici care au acumulat multe ore suplimentare asigurându-se că pensionarii au primit pensiile înainte de sărbători, să fie recompensați. Am făcut pași timizi în această direcție și vreau să îi asigur pe toți poștașii noștri, că politica beneficiilor salariale și non salariale din cadrul companiei face parte din direcțiile strategice pe care le vom prioritiza.

Profit de această ocazie să le mulțumesc din suflet, acestor oameni, pentru tot efortul depus în fiecare zi. Ei sunt cei care asigură faptul că noi, Poșta Română, ne îndeplinim obligațiile contractuale, de fiecare dată la termen și la cel mai înalt nivel.

În ceea ce privește activitatea companiei, după cum vă spuneam și aterior avem în vedere mai multe categorii de măsuri.

Pornind de la feed-back-urile clienților, pe termen scurt, ne-am propus să aducem o serie de îmbunătățiri în zona de “client-service”, și anume: posibilitatea de a efectua plăți sau retragere de numerar cu cardul, dar și posibilitatea de a livra în regim de urgență toate trimiterile poștale, într-un interval de câteva ore, de exemplu, în marile orașe din România.

Pe de altă parte, pe termen mediu și lung ne propunem să recâștigam cota de piață și să ne consolidăm poziția de lider, dar si să atragem clienți noi. Avem nevoie de o nouă identitate corporativă a Poștei Române. Asta înseamnă că vom investi în informatizarea și automatizarea proceselor operaționale de bază, ne diversificăm gama de servicii prestate, introducem serviciile de curierat de tip cargo, implementăm furnizarea de servicii de micro finanțare a populației prin intermediul unei instituții financiare nebancare.

Printre măsurile pe care le analizăm pentru implementare, retehnologizarea centrelor de tranzit și dotarea lor cu linii automate de sortare a corespondentei și a coletăriei, va genera, în mod sigur, o creștere a eficienței pe lanțul de distribuție și livrare. Impactul va fi pozitiv inclusiv asupra angajaților.

Un alt proiect la care ne gândim foarte serios și care ne va ajuta sa devenim o companie modernă și să încheiem parteneriate cu principalii jucători de pe piața de e-commerce este legat de extinderea serviciului de livrări la domiciliu. Vrem să ne axăm si pe livrările “out-of-home”(la punct fix) iar în marile orașe vizăm înființarea de puncte de colectare din cutii modulare securizate (lockere).

Sunt multe idei foarte bune pe care le avem. Unele dintre ele vin din partea partenerilor sociali, cu care am stabilit deja un dialog foarte bun. Sunt convins, că împreună cu Sindicatul Lucrătorilor Poștali, cu colegii mei din Poștă vom schimba percepția publică față de Poșta Română și activitatea va fi eficientizată în interesul clienților noștri.

****

Horia Grigorescu este de profesie avocat, specializat în domeniul disputelor administrativ- fiscale, comerciale, dar și în domeniul litigiilor de achiziții publice și insolvență.

A absolvit cursurile Universității Ovidius din Constanța și ale Universității Nicolae Titulescu din București, devenind avocat definitiv în cadrul Baroului București în anul 2016.

Și-a început cariera încă de pe băncile facultății, formându-se profesional în cadrul unor echipe puternice, precum Deloitte România|Reff & Asociații și Ernst & Young România|Radu & Asociații.

Experiența acumulată l-a motivat să își deschidă propriul cabinet de avocatură, oferind asistență juridică și reprezentarea clienților în fața instituțiilor publice și a instanțelor de judecată precum și în procesele de negociere de natură comercială.