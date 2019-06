Horia Nasra ramane la șefia PSD Cluj, in timp ce deputatul Cornel Itu a fost ales președinte executiv interimar la județ

Cornel Itu Horia Nasra foto Actual de Cluj

Deputatul Horia Nasra rămâne la şefia PSD Cluj, iar deputatul Cornel Itu a fost numit preşedinte executiv al organizaţiei judeţene a social-democraţilor, aceștia fiind aleși în cadrul conferinței județene a partidului, care a avut loc în cursul zilei de vineri, 21 iunie.

„Stimați colegi,

Evenimentele din 26-27 mai au produs două duşuri reci pentru social-democraţie. Electoratul a dat o notă din care putem învăţa şi ulterior schimba, un trend de moment, despre ce se cuvine şi ce nu.

PSD trebuie să ia taurul de coarne și să înțeleagă că este nevoie de o reformă profundă în partid, de acceptarea unui proiect de schimbare pentru democratizarea şi descentralizarea deciziei în partid.”, și-a început Horia Nasra discursul în cadrul conferinței de ieri.

”Astazi, cu ocazia stabilirii delegatiilor pentru Congresul PSD, am fost ales, cu o majoritate covarsitoare, in functia de presedinte executiv interimar al PSD Cluj. Principalele preocupari din aceasta pozitie vor fi sa aduc normalitatea si echilibrul in organizatia noastra, sa contribui in mod constructiv pentru social-democratie. Le multumesc tuturor colegilor pentru incredere si ii asigur ca voi ramane un om ale carui prioritati sunt principiile democratice, competitia corecta si deschiderea spre dialog si colaborare. Doar impreuna vom reusi sa facem lucruri bune pentru romani, pentru Romania!”, a transmis Cornel Itu pe facebook, după terminarea conferinței.

