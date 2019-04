Horia Sabo tot mai aproape de Dinamo » Si-a anuntat plecarea de la Poli Iasi: „Imi cumpar clubul meu!” 

Horia Sabo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horia Sabo, directorul general al lui Poli Iasi, anunta ca nu mai continua in Copou nici in cazul in care castiga procesul cu Comitetul Director. Urmatoarea destinatie? Probabil Dinamo. Trecut pe linie moarta la Poli inca din decembrie, in ciuda unui contract de asociere pe 5 ani, Horia Sabo e gata sa paraseasca Iasiul. „Eu nu sunt donator, cum ar vrea ei. Daca nu ma mai vor, asta este. Imi vad de treaba”, a declarat ieri directorul general al clubului. Omul de afaceri baimarean are un proces pe rol cu Comitetul Director, in care acuza nerespectarea amintitului acord. Insa nu se cramponeaza de el: „Vreau sa castig in instanta, ca sa le demonstrez ca am avut dreptate. Atat. A fost fixat t ...