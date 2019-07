Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, eliminati in sferturi la Wimbledon dupa patru ore si 32 de minute si cinci mingi de meci ratate

Horia Tecau si Jean Julien Rojer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perechea formata din Horia Tecau si Jean-Julien Rojer (favoriti 5) a parasit in sferturi competitia de la Wimbledon, dupa ce a fost invinsa in cinci seturi, scor 6-4, 3-6, (8)6-7, 6-4, 11-9, de columbienii Juan-Sebastian Cabal si Robert Farah (2). Meciul a durat patru ore si 32 de minute. Horia si Jean-Julien au ratat cinci mingi de meci, toate pe serviciul adversarilor (trei la 6-5, doua la 7-6). In game-ul al 19-lea al decisivului, cei doi au condus cu 40-15, insa columbienii au reusit patru puncte consecutive si au facut break-ul decisiv. Pentru prezenta la Wimbledon, Tecau si Rojer vor primi 67.000 de lire sterline. Pentru un loc in finala, Cabal si Farah se vor duela cu invinga ...