Horia Tecau si Julien Rojer, campioni la Madrid dupa o victorie in doua seturi!

Horia Tecau si olandezul Jean Julien Rojer i-au invins pe argentinianul Diego Schwarzman si austriacul Dominic Thiem in finala de dublu de la Madrid, scor 6-2, 6-3. Cei doi nu le-au dat nici o sansa adversarilor si in primul set s-au impus cu 6-2, fara emotii, iar in setul al doilea Tecau&Rojer si-au facut jocul si au iesit campioni in turneul de la Madrid! Partida a durat o ora si 11 minute. Horia Tecau a disputat a treia finala din cariera pe zgura de la Madrid. Prima, in 2012, a fost pierduta, alaturi de suedezul Robert Lindstedt, scor 3-4, 4-6, in fata polonezilor Mariusz Fyrstenberg si Poland Marcin Matkowski. Romanul a castigat in 2016, facand pereche cu Jean Julien Rojer.