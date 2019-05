Horia Tecau si Marius Copil, in optimile de finala, la dublu, la Roland Garros

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perechile Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie 10, si Marius Copil/Rohan Bopanna (Romania/India) s-au calificat astazi, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros. Copil si Bopanna au invins in turul doi echipa franceza Benjamin Bonzi/Antoine Hoang, scor 6-4, 6-4. In runda urmatoare, cei doi sportivi vor intalni perechea sarba Dusan Lajovic/Janko Tipsarevic. Horia Tecau a anuntat surpriza! Turneul major la care va face pereche cu Simona Halep. Totul pentru Tokyo 2020 Tecau si Rojer au trecut de perechea Ricardas Berankis/Yoshihito Nishioka (Lituania/Japonia), scor 6-3, 6-3, si vor juca in faza urmatoare cu fratii Mike si Bob Bryan, favoriti 7. Daca ti ...