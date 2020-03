Horia Uioreanu, lasat mai repede din inchisoare pentru ca a plantat panseluțe și a dat cu matura prin penitenciar

Horea Uioreanu 1

Horea Uioreanu, fostul șef al CJ Cluj închis pentru corupție, a fost eliberat condiționat pentru că a întreținut spațiile verzi și a măturat aleile din Penitenciarul Baia Mare.

„Încă de la începutul executării pedepsei, petentul a avut un comportament corespunzător normelor carcerale, s-a adaptat la viaţa carcerală, a executat ordinele şi dispoziţiile, nu a iniţiat conflicte cu alte persoane private de libertate, a participat la activităţile lucrative, educaţionale, tematice organizate, a beneficiat de 16 recompense şi nu a fost sancţionat disciplinar. A desfăşurat activităţi lucrative zilnice constând în responsabilităţi de natură religioasă la capela penitenciarului. A fost lucrător şi organizator în cadrul cultelor neoprotestante din incinta penitenciarului, prestând activitate de opt ore în zilele de sâmbătă şi duminică. De asemenea, a lucrat şi întreţinut spatiile verzi, a măturat aleile şi curtea şi a efectuat munci de salubrizare în incinta penitenciarului”, se arată în motivare, citată de Gazeta de Cluj.

Judecătorii mai spun că Uioreanu a ținut conferințe pușcăriașilor, a redactat reviste, a participat la activităţi de grup, concursuri tematice, spectacole şi a condus cercuri de lectură.

„A participat la programe de informare, deţinând funcţii de responsabilitate în cadrul activităţii şi programelor de educaţie precum şi la activităţi artistice. Pe parcursul desfăşurării programelor educative, a avut un comportament corespunzător şi a dat dovadă de interes faţă de tematicile abordate şi a obţinut calificative. A manifestat interes şi implicare în activităţile desfăşurate în penitenciar cu ocazia diferitelor evenimente”, se mai arată în motivarea Judecătoriei Baia Mare.

”De asemenea, ca urmare a muncii prestate, a câştigat 198 de zile, din care 6 în perioada dedusă. Astfel, în total, petentul a executat 1419 de zile. Acesta a achitat în întregime prejudiciul stabilit prin decizia penală de condamnare, astfel că s-au stins integral obligaţiile civile datorate, inclusiv cheltuielile judiciare. Există convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate. Din comportamentul în timpul executării, rezultă o atitudine de acceptare a ilegalităţii faptelor comise, de căinţă şi regret faţă de acestea. Există, de asemenea, un risc redus de recidivă, având în vedere că nu mai are acces la funcţia de care s-a folosit pentru comiterea infracţiunii”, au mai motivat judecătorii eliberarea condiţionată a lui Uioreanu.

Acesta a declarat în faţa instanţei că a absolvit Facultatea de Inginerie Geologică şi Geofizică a UBB ClujNapoca, precum şi 4 masterate, fiind calificat în meseria de inginer geolog, iar în vederea reintegrării sociale, îşi va relua activitatea ca director administrativ în cadrul unei firme care are ca obiect de activitate închirieri de spaţii imobiliare. „Petentul arată că regretă cele întâmplate şi susţine că timpul de reflecţie din perioada detenţiei l-a făcut să conştientizeze conduita avută anterior încarcerării. Mai arată că mai are multe recuperat, mai ales pe partea familială, iar, dacă va fi liberat, nu va fi o problemă reintegrarea sa socială, deoarece are unde locui şi unde munci”, se mai subliniază în motivarea Judectoriei Baia Mare.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu a fost condamnat la 5 ani şi 10 luni în Penitenciarul Baia Mare pentru fapte de corupţie și a fost liberat condiţionat cu 2 ani şi 5 luni înainte de termen, de Judecătoria Baia Mare.

