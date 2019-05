Horoscop 1 iunie - Ziua deciziilor in dragoste. Cei care au parte de o deceptie vor fi pusi in fata unei alegeri importante

horoscop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua deciziilor in dragoste. Cei care au parte de o deceptie vor fi pusi in fata unei alegeri importante - fie pun punct relatiei, fie iarta si pornesc de la zero. Unele zodii, ceva mai norocoase, vor avea parte de intalniri romantice, cu fluturi in stomac. Horoscop 1 iunie 2019 Berbec Berbecii sunt sfatuiti sa evite discutiile in contradictoriu, in special daca nu sunt vizati. Sansa unui conflict spontan este mare, transformand ceea ce ar trebui sa fie o sambata linistita intr-o sursa de nervi. Nu ezita sa organizezi o mica petrecere alaturi de prietenii apropiati, daca ai chef de aventura. Ar putea iesi o noapte de pomina. Horoscop 1 iunie 2019 Taur Taurii traiesc o zi de neuitat. Intalnirea cu o perso ...