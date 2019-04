HOROSCOP 10 APRILIE. Probleme financiare pentru nativii unei zodii! Cine exceleaza la acest capitol

horoscop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Berbec Luna aflata in Gemeni activeaza zona comunicarii si este de bun augur pentru orice demers care vizeaza transmiterea unor informatii, negocieri, conversatii pe marginea unui proiect. De asemenea, poate fi un bun prilej pentru lamurirea unor neintelegeri in relatia cu copiii sau cu persoana iubita. Practic, puterea sta in cuvant astazi si, folosindu-l cu inteligenta, noblete si generozitate, poti produce rezultate minunate in tot ce iti propui. Taur Pentru tine, aceasta zi poate aduce surprize placute in ce priveste zona finantelor. In mod neasteptat, poate aparea inspiratia sau vezi oportunitati care erau de mult timp sub ochii tai. E timpul sa imbratisezi noi mijloace de castig si noi culoare de manif ...