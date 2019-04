Horoscop 12 aprilie 2019. Taurii pot avea surprize placute, iar Racii trebuie sa fie discreți

Horoscopul zilei de vineri, 12 aprilie 2019. Previziunile astrale complete pentru fiecare zodie în parte. Horoscop 12 aprilie 2019 Berbec (21 martie – 20 aprilie) Luna aflata in Gemeni activeaza zona comunicarii si este de bun augur pentru orice demers care vizeaza transmiterea unor informatii, negocieri, conversatii pe marginea unui proiect. De asemenea, poate fi un bun prilej pentru lamurirea unor neintelegeri in relatia cu copiii sau cu persoana iubita. Practic, puterea sta in cuvant, a ...