HOROSCOP 12 iulie 2019: Zodiile care primesc astazi "cadouri" de la astre

Un profesor din Cluj e inchis de 5 ani in China pentru o frauda de 80 de dolari. Reactia Ministerului Justitiei Un profesor si antreprenor clujean de 38 de ani, Marius Balo, se afla de mai bine de cinci ani intr-o inchisoare din China, iar aparatorii sai sustin ca acesta este supus unor tratamente degradante, in timp ce autoritatile romane ignora drama sa.

Americanii se pregatesc sa aresteze mii de imigranti la ordinul lui Trump. Operatiunea incepe duminica Agenti din cadrul serviciilor americane in domeniul imigratiei urmeaza sa inceapa duminica sa aresteze si sa adune familii de imigranti clandestini, in zece orase americane, cu scopul de a-i expulza, in cadrul politicii radicale a lui Donald Trump in acest dosar.

Carmen Dan promite ca vom putea depune online cereri pentru CI, pasaport si permis auto Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca, la nivelul MAI, va fi creat, printr-un proiect european, un centru de furnizare de servicii electronice cu scopul debirocratizarii activitatii si pentru simplificarea accesului cetatenilor, care vor putea depune online cereri inclusiv pentru obtinerea cartii de identitate, a pasaportului sau a carnetului de sofer.

Merkel a stat pe scaun la primirea premierului Danemarcei, dupa episodul de tremurat de ieri Cancelarul german Angela Merkel a stat asezata, joi, in timpul ceremoniei de primire a omoloagei sale daneze, Mette Frederiksen, la o zi dupa ce tremurase in mod vizibil in public, pentru a treia oara in ultimele trei saptamani.

Simona Halep se califica superb in finala de la Wimbledon Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019. Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.

Comisia Europeană îi cere lui Daea să oprească exportul a 70.000 de oi către state arabe Comisarul European pentru sănătate şi siguranţă alimentară Vytenis Andriukaitis i-a cerut ministrului Agriculturii Petre Daea să oprească exportul a 70.000 de ovine către o serie de state arabe, invocând bunăstrarea animalelor.

Furtuna Halkidiki. Momentul în care românca și fiul ei au murit, povestit de un martor Furtuna Halkidiki Nea Plagia. O persoană martoră la decesul româncei de 55 de ani și a fiului ei de 8 ani a povestit cum s-a întâmplat tragedia. Cei doi luau masa la o tavernă, sub un foișor, în momentul care a început furtuna.

Adopția Sorinei rămâne valabilă. Cererea de revizuire, respinsă de instanță Procurorul general ceruse Curții de Apel Craiova revizuirea deciziei civile prin care s-a dispus încuviințarea adopției internaționale a Sorinei.