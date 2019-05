Horoscop 12 mai 2019. Berbecii trebuie sa renunte la iluzii, iar Scorpionii invata din greseli

Horoscop 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 12 mai 2019 Berbec (21 martie – 20 aprilie) Trezeste-te din vis, pentru ca s-ar putea sa fii captiv intr-o iluzie si, daca nu deschizi ochii acum, vei alimenta mai departe un plan imposibil. Fii atent la semnalele care vin de pretutindeni ca lucrurile nu sunt chiar asa cum le vezi, pentru ca ti-ai inventat singur un scenariu in care ai inceput sa crezi, de parca ar reprezenta realitatea, ceea ce nu e adevarat. Ai fost indus in eroare de un miraj, ai fost prins in mreje de o persoana care te-a manipulat si a stiut sa te influenteze in directia pe care o dorea, dar azi suna clopotelul si bula de sapun in care ai plutit o vreme se sparge. Revii cu picioarele pe pamant si incepi sa te dezmeticest ...