horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nimic nu se intampla fara motiv in dragoste. Orice mic gest conteaza, iar fiecare mesaj transmis, de pe telefon sau fata in fata, produce mici cutremure. Nu ezita sa spui ceea ce simti, daca o persoana ti-a furat inima. Iti vei multumi peste ani. Horoscop 13 iunie 2019 Berbec Cateva ore de singuratate ar face minuni pentru Berbeci, mai ales daca sunt petrecute in natura. In anumite momente e mai bine sa te rupi de agitatie, decat sa fortezi rezolvarea problemelor. Mai ales atunci cand nu stii ce sa faci. Daca ai o piatra pe suflet, ar trebui sa te asculti cu atentie, inainte de a actiona. Cine stie, poate te-ai indepartat de dorintele tale si ceea ce crezi ca vrei nu e si ceea ce te face fericit. Horosco ...