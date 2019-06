Horoscop 16 iunie - Dragostea nu tine cont de varsta

Horoscop 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zodiile care au dileme cu privire la diferenta de varsta ar trebui sa-si aduca aminte ca sentimentele nu tin calculul anilor, ci al clipelor petrecute impreuna. Este motivul pentru care, atunci cand exista chimie intre doua persoane, toate celelalte nepotriviri, reale sau inchipuite, trec in planul secund. Horoscop 16 iunie 2019 Berbec Berbecii sunt sfatuiti sa evite persoanele conflictuale si vampirii energetici, in ultima zi a saptamanii. Cateva clipe de liniste, in care analizezi saptamana ce a trecut, iti va reda entuziasmul si pofta de viata. Nu ezita sa dai piept cu problemele care te-au macinat in trecut, chiar daca numai la nivel mental. Dilemele devin cu adevarat mari doar daca le ignori. Horosc ...