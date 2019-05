Horoscop 16 mai 2019. Dragoste pusa sub semnul intrebarii

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente delicate in dragoste, pentru unele zodii. Sentimente ce pareau a fi de neclintit sunt puse sub semnul intrebarii. Nu ezita sa afli ce se intampla, cu adevarat, in sufletul partenerului de viata, chiar daca vei fi, la randul tau, ranit. Horoscop 16 mai 2019 Berbec Berbecii s-ar putea trezi intr-o situatie foarte stresanta, in care intreaga responsabilitate apasa pe umerii lor. Incearca sa nu iei decizii la cald, ci sa astepti momentul oportun pentru a actiona, chiar daca cei din jur pun presiune pe tine. La fel de important, nu incerca sa-i multumesti pe toti, este reteta perfecta pentru dezastru. Spre seara nativii din Berbec ar putea primi o veste buna cu privire la bani. Horoscop 16 mai 2 ...