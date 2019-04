Horoscop 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente decisive in dragoste. Unele zodii sunt dispuse sa mearga pana in panzele albe pentru a obtine ceea ce-si doresc de la partenerul de viata. Iar, daca nu se poate, urmeaza o despartire. Punct si de la capat. Horoscop 17 aprilie 2019 Berbec Berbecii analizeaza problemele din viata lor cu precizie matematica. Nu vor sa lase nimic la voia intamplarii, mai ales acum, cand sunt pregatiti sa faca schimbari majore pe plan sentimental. E fie despartire, fie nunta, pentru nativii din Berbec. Iar partenerul este pe aceeasi lungime de unda. Daca veti reusi sa ajungeti la un compromis va asteapta o viata petrecuta impreuna. Nu ar trebui sa ascultati sub nicio forma de gura lumii, spune horoscopul. Horoscop 17 ...