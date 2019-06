Horoscop 17 iunie - Iubirea se vede in priviri, iar ochii nu mint niciodata

Horoscop 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cine are impresia ca-si poate ascunde sentimentele, atunci cand s-a indragostit, se minte singur. Iubirea se vede in priviri, iar ochii nu mint niciodata. Ba, mai mult, te tradeaza in cele mai nepotrivite momente, doar pentru a-ti aduce aminte ca sinceritatea este singura cale. Horoscop 17 iunie 2019 Berbec Berbecii sunt sfatuiti sa gaseasca solutii alternative la problemele care ii macina. Este posibil ca dificultatile sa fie depasite mult mai usor daca se renunta la prejudecati - de obicei, cea mai simpla rezolvare este si cea mai buna. Nu complica lucrurile mai mult decat este necesar. Daca raul a fost facut, indreapta-l cat mai rapid si treci mai departe, cu lectia invatata, dar fara regrete. Horosco ...