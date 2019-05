Horoscop 17 mai - Taurii vor avea o zi plina de reusite iar scorpionii vor fi pusi in fata unor situatii delicate

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dragostea, ca si fericirea, nu cade din cer. Cine vrea sa isi gaseasca sufletul pereche va trebui, mai devreme sau mai tarziu, sa isi ia inima in dinti si sa faca primul pas. Nimeni nu are nevoie de regretul ca ar fi putut avea totul, dar a preferat sa nu faca nimic. Horoscop 17 mai 2019 Berbec Bombardati cu informatii si pareri din toate partile, Berbecii ar face bine sa-si ia un moment de respiro. Nu iti irosi energia intr-un mod inutil, pastreaza ce e mai bun pentru persoana iubita si familie. Spre seara e posibil sa apara unele tentatii amoroase din senin. Depinde doar de tine daca vrei sa pastrezi linistea din cuplu sau sa traiesti periculos. In orice caz, gandeste-te de doua ori. E si maine o ...