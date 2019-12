HOROSCOP 2020. Trei zodii dau lovitura anul viitor, astrele se aliniaza in beneficul lor. Poate esti pe lista scurta a favoritelor

HOROSCOP 2020. Cine nu-si face planul pentru anul care vine? Cine nu-si spune, in sinea lui, ca la anu va fi mai bine? Sau, lasa ca fac la anu! Sunt trei zodii pentru care tot ce si-au propus pentru anul care se apropie va prinde viata. Pentru ei, 2020 va fi anul norocului.

Pesti

Cei care se tem ca in 2020 nu isi vor intalni iubirea vietii, trebuie sa-si alunge aceste ganduri negre, pentru ca dorinta lor se va implini, in sfarsit. Nu va fi usor, dar dupa mai multe dezamagiri, va aparea si persoana mult asteptata. Pentru nativii care au deja intemeiata o familie, anul 2020 va fi unul al consolidarii relatiei, inclusiv subb aspect financiar.

Taur

Pentru reprezentantii acestui semn zodiacal, 2020 va fi unul fermecator. Trebuie sa se astepte la aventuri extraordinare, pe care si le doreau de mult, dar pentru care nu au avut, pana acum, nici bani, nici curaj, nici timp liber. Asteptarea va lua insa sfirsit anul viitor. Vor avea parte de calatorii in locuri absolut minunate, dar si de emotii si trairi nebanuite.

Capricorn

Desi v-ati cam pierdut speranta ca norocul va va zambi, intr-o zi, in 2020 va veti convinge ca minuni exista si in lumea reala, nu doar in filme sau povesti pentru copii. Iar norocul va veni pe neasteptate, cand dezamagirea si resemnarea vor atinge apogeul. Astrologii va asigura insa ca in 2020 veti incepe o viata noua, implinita din toate punctele de vedere.

