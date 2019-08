Horoscop 21 august 2019. O zodie trebuie sa constientizeze astazi ca nu poate avea mereu dreptate

Horoscop 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 21 august 2019 Berbec Berbecii au nevoie de liniste, dar astrologii le recomanda sa nu se afunde prea tare in propriile ganduri. Daca veti sta inchisi in casa, nu va veti simti mai bine. Iesiti la aer, bucurati-va de timp liber si de prieteni, ori fiti alaturi de persoana iubita. S-ar putea sa treceti prin momente usor greoaie, insa cu multa speranta, efort si intelegere, veti ajunge la un consens. Horoscop 21 august 2019 Taur Taurii trebuie sa accepte faptul ca nu mereu au dreptate si ca, in anumite situatii, pot cere ajutor. La serviciu aveti colegi care va pot oferi suportul necesar si care va pot invata cum sa rezolvati anumite sarcini cu succes. Fiti intelegatori, atenti si nu judecati oameni ...