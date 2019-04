Horoscop 25 aprilie - Planuri de viitor, poveste de dragoste si o decizie radicala

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O zi cu multe surprize frumoase pentru nativi. Astrologii prevad bucurii in dragoste si succes in afaceri pentru aproape toate zodiile. Aveti grija la persoanele care pretind a fi de incredere, fiti mereu cu ochii in patru si nu uitati: destinul e in mainile voastre! Horoscop 25 aprilie 2019 Berbec O zi dedicata castigurilor financiare pentru Berbeci. Mai mult ca sigur, daca ati lucrat in ultima vreme la un anumit proiect, veti avea ocazia sa iesiti in evidenta la serviciu. Daca toate lucrurile merg conform planului, iar creatia voastra va fi finalizata cu succes, superiorii isi vor arata aprecierea. Va poate paste un bonus major. Fiti totusi cu bagare de seama, nu toti colegii sunt de incredere, ia ...