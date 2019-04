Horoscop 29 aprilie - Surprize in dragoste si un cadou mult dorit pentru doua zodii

Horoscop 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astrologii intrevad vesti bune pentru nativi in aceasta zi. Petreceti timp alaturi de cei dragi, evitati situatiile tensionate si rezolvati cu tact, intelegere si buna comunicare orice problema. In dragoste, dar si in afaceri, lucrurile merg foarte bine pentru unii nativi. Horoscop 29 aprilie 2019 Berbec Nativii Berbec simt presiune din partea superiorilor, la serviciu. Cel mai bine ar fi sa va analizati talentul, puterea de rezolvare a proiectelor importante si capacitatea voastra de a lucra in echipa. Daca simtiti ca sunteti epuizati, un concediu ar fi o idee excelenta de a va reincarca bateriile. De altfel si un nou job poate fi o solutie, in cazul in care nu va mai regasiti si va doriti sa avansati in ...