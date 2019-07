Horoscop 29 iulie 2019- Scorpionii sunt sfatuiti sa nu dea curs barfelor

horoscop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 29 iulie 2019 Berbec Berbeci, concentrati-va toata atentia asupra acelor proiecte pe care trebuie sa le duceti la bun sfarsit, fara sa va laudati in fata colegilor de serviciu cu reusitele voastre. Este mai bine sa va aduca ei de buna voie cuvinte de lauda, decat sa va exteriorizati voi. Cand vine vorba de partea finantelor, indicat ar fi sa nu cheltuiti prea multi bani astazi. Horoscop 29 iulie 2019 Taur Tauri, cereti sfaturi celor apropiati in legatura cu viitoarele voastre decizii la serviciu. Daca va doriti sa avansati in plan profesional, trebuie sa fiti pregatiti pentru a face fata si pentrua va demonstra capacitatea de lucru. Cereti ajutor celore xperimentati in cazul in care aveti nevoie, ...