HOROSCOP 6 iulie, cu Camelia Patrascanu. Sagetatorii calatoresc, Balantele pun accentul pe sanatate

HOROSCOP 6 iulie. O zi cu multa creativitate, distractie, insa luna in fecioara ne spune ca avem si de munca. HOROSCOP Berbec - Servicii pentru alte persoane mai ales in prima jumatate a zilei. Sunt axati pe sentimentele celorlalti. HOROSCOP Taur - Sunt mai atenti la membrii familiei. Au nevoie de rasfat din partea celor dragi. HOROSCOP Gemeni - Vizite in prima parte a zilei. Dupa-amiaza se ocupa de ei si se odihnesc. HOROSCOP Rac - Multe cheltuieli, au tendinta de a cheltui pentru a le face altora pe plac. HOROSCOP Leu - Sunt capriciosi in prima parte a zilei. Dupa pranz se dedica celor dragi. HOROSCOP Feciora -Trebuie sa fie canalizati pe starea de spirit, si sa aiba grija de sanatat ...