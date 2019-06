Horoscop 8 iunie 2018. Leii au pe cine se baza astazi, iar Scorpionii asteapta prea mult de la cei din jur

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 8 iunie 2018. Unele semne zodiacale vor fi foarte norocoase in aceasta zi. Totodata, Leii au pe cine se baza astazi, iar Scorpionii asteapta prea mult de la cei din jur. Citeste horoscopul pentru zodia ta si afla ce iti rezerva astrele. BERBEC Pune suflet in ceea ce ai inceput, trage tare, implica-te cu adevarat si nu te lasa pana nu duci la indeplinire acest proiect. Nu te gandi neaparat la ceea ce vei obtine la final, ci atat timp cat tu detii mijloacele de a construi acest edificiu, pune si tu umarul serios. TAUR Priveste-te pe tine insuti intr-o lumina mai frumoasa, pentru ca esti un copil al lui Dumnezeu. Nu te mai privi in oglinda cu ochi critici, nu-ti mai gasi doar defecte si slabiciuni. Admira-te mai mult, la ...