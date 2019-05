Horoscop 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop. Cat de rele sunt femeile in functie de zodie. Femeia Taur e cea mai rea, are prefacatoria in sange si isi va trada prietenii din cauza invidiei, femeia Varsator e cea mia putin rea. BERBEC: Ca Berbec, esti caracterizata de impulsivitate. Nu vrei sa faci lucruri din rautate, dar esti destul de agresiva din punct de vedere verbal si asta ii poate rani pe cei din jur. De asemenea, poti avea tendinta de a-i judeca pe ceilalti chiar inainte de a-i cunoaste. Incearca sa fii mai indulgenta cu cei din jur. TAUR: Prefacatoria poate fi una dintre cele mai negative trasaturi ale tale. Poti uneori chiar sa iti tradezi prietenii din cauza invidiei. Pui mare pret pe lucrurile materiale asa ca esti foarte zgar ...