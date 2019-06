Horoscop. Ce schimbari aduce Luna Capsuna 2019 pentru fiecare zodie

Luna Capsuna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna Capsuna influenteaza starea tuturor zodiilor si aduce multe schimbari. Iata cum va influenta horoscopul Luna Plina dinaintea solstitiului de vara. Luna Capsuna este un fenomen ce are loc incepand cu 17 iunie. Printre alte denumiri ale acestui fenomen se regasesc Luna de Chihlimbar si Luna Trandafirie. In acest moment al anului, orbita Lunii in jurul Pamantului se afla in aproximativ acelasi plan precum orbita Pamantului in jurul Soarelui, existand o diferenta minima intre aceste 2 orbite de aproximativ 5 grade. In apropierea solstitiului de vara, cand Soarele se ridica cel mai sus pe cer, Luna plina se afla in partea opusa Soarelui, aparand pe cer cel mai jos, aproape de linia orizontului. Pe 17 i ...