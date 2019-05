Horoscop copii. Cum este copilul tau in functie de zodie

Horoscop copii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop copii. Copiii au inca de mici trasaturi de caracter specifice pe care isi cladesc personalitatea. Cum este copilul tau in functie de zodie Horoscopul pentru copii arata cat se poate de clar ce caracter si personalitate are fiecare zodie in parte, cu bune si cu mai putin bune, ce este de admirat la fiecare din ele si, totodata, ce trebuie luat in seama pentru a le imbunatati relatiile cu cei din jur. Horoscop copii - Copilul Berbec Lideri innascuti, acesti copii sunt, adesea, sefi de clasa sau de grup. Le va fi greu sa invete sa imparta cu alte persoane sau sa piarda. Berbecii copii isi vor arata partile negative, fiind, adesea, hiperactivi si, in cazuri extreme, violen ...