Horoscop Cristina Demetrescu pentru vara 2019: “Incepe o noua perioada, viata o ia de la capat, doua zodii sunt protejate”

horoscop vara 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anul 2019 este unul plin de evenimente astrologice. Sunt unii nativi care vor intampina probleme in aceasta vara, in timp ce altii vor beneficia de protectia astrelor si vor deveni printre beneficiarii zodiacului. Berbecii pot avea o vara financiar buna. Sunt sustinuti financiar mai mult de la inceputul lui august, fiind o perioada lunga de doi ani si jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili si puternici si ca se pot sustine singuri si ca pot lua decizii corecte din punct de vedere financiar, corelat cu ceea ce fac si ce isi asuma. Taurii au un an bun relational, in vara se pot casatori. Pot stabilit anumite parteneriate sau se pot ajuta de anumiti oameni. Pentru Gemeni, este o ...