HOROSCOP, cu Mihai Voropchievici. Runele pentru saptamana 19-25 august 2019

mihai voropchievici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Voropchievici a prezentat previziunile runelor pentru saptamana 19-25 august 2019. Pe Berbeci ii asteapta schimbari importante, Scorpionii primesc bani de unde nu se asteapta HOROSCOP BERBEC: Berbecul are o saptamana in care i se anunta niste schimbari foarte importante acasa, curand. Sa stea in asteptarea lor pentru ca vin acele probleme frumoase si nu-i gasesc acasa. HOROSCOP TAUR: E o saptamana in care va afla un adevar foarte important cu marcaje. Ii poate schimba viata sau pur si simplu i-o poate marca - efectul karmei. HOROSCOP GEMENI: Au o saptamana in care cele doua optiuni de a schimba locul de munca pentru altul mai bun sau e a lua o locuinta mai spatioasa pot fi indeplinite. Doa ...