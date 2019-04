Horoscop de Florii. Ce zodii plang de Florii - lacrimi si durere

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop de Florii. Doua zodii plang de Florii - lacrimi si durere. Horoscopul de weekend pentru fiecare zodie in parte: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. Horoscop de Florii Berbec Vei clarifica unele relatii din viata ta, indiferent daca acestea sunt din zona profesionala sau personala. Pur si simplu s-au acumulat tensiuni acolo, iar acum e bine sa faci un pas inapoi si sa recunosti eventualele greseli facute fata de cineva apropiat. Poate fi o zi apasatoare pentru tine, poate ca vei plange, poate ca lacrimile vor curge de durere, dar in fond, este una benefica pentru tine, prin schimbarile care se pot produce in interiorul tau. Insa, pentru asta e nevoie sa fii ...