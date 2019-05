Horoscop de weekend. Schimbari radicale in dragoste aduse de Luna Noua in Taur

Horoscop weekend google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscopul de weekend este influentat de Luna Noua in Taurs care aduce o noua energie in dragoste. Vezi horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti Horoscop de weekend. In acest weekend, horoscopul este influentat de Luna aflata in senzuala zodie Taur. Astrele favorizeaza, in aceste zile, dragostea si relatiile in toate formele sale. Taurul este un mare amator al iubirii percepute prin cele cinci simturi, iubirii de sine, iubirii de viata, iubirii pentru alti oameni. Avem un weekend la dispozitie sa ne bucuram si noi de aceasta energie, in asteptarea noului start oferit de Luna Noua in Gemeni de la inceputul saptamanii viitoare ...