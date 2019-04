google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop de weekend. Taurii sunt sfatuiti sa nu se gandeasca prea mult la viitor, iar Balantele primessc o veste neasteptata. Totodata, in acest sfarsit de saptamana, majoritatea zodiilor au ocazia de a se relaxa ori de a se gandi la o mini-vacanta. Berbec Nativii din Berbec sunt sfatuiti de astrologi sa nu se streseze prea mult. Suprasolicitarea va poate afecta starea de spirit si va poate crea o stare de disconfort. Cel mai bine ar fi sa lasati proiectele mult prea complicate si sa cereti ajutor. Nu lasati mandria sa va ingreuneze munca, oricine are nevoie la un momentdat de o idee, un sfat. Petreceti timpul liber in familie, alaturi de prieteni ori faceti o vizita unor rude indepartate. Taur Taurii sunt sfatuiti sa nu ...