Horoscop dragoste saptamana 15-21 aprilie 2019. Venus si Marte intra in Berbec

Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 15-21 aprilie 2019. Miscari de trupe importante au loc pe cer. Mercur, planeta comunicarii si a ratiunii, precum si Venus, planeta iubirii si aelatiilor intra in curajosul si deschizatorul de drumuri Berbec. Soarele intra in Taur si avem si Luna plina albastra in Balanta. Esti pregatit sa te ocupi de relatiile tale si sa spui ceea ce te deranjeaza si ai tot amanat ? Aceasta saptamana intensa, una din cele mai bogate de evenimente mari astrale pentru luna aprilie 2019, este mai mult despre relatii si despre a scoate la lumina prin comunicare ce ar fi trebuit lamurit mai demult. Vestea buna este ca se pot deschide usi noi si poti merge mai departe clarificat ...