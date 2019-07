Horoscop dragoste saptamana 15-21 iulie 2019. A doua eclipsa a verii aduce schimbari in amor. Pregateste-te!

Horoscop dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana 15-21 iulie 2019 are semnificatii aparte din punct de vedere astrologic. Avem cea de-a doua eclipsa a verii, mai exact eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie. Intreaga atmosfera a saptamanii se invarte in jurul acestui mare eveniment. Lunile pline sunt oricum momente in care ni se da ocazia sa vedem de ce sa scapam si ce sa facem diferit pentru a ne implini vietile, insa acum aceasta energie este amplificata de zeci de ori. Mai mult, aceasta eclipsa este in conjunctie cu Saturn si cu Pluto si in opozitie nu doar cu Soarele, ci si cu Venus planeta iubirii si relatiilor. Deci eclipsa ne va testa relatiile la maxim. La toate acestea mai adaugam faptul ca Mercur retrogra ...