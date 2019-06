Horoscop dragoste saptamana 17-23 iunie 2019. Ce aduc Luna plina in Sagetator si Solstitiul de vara?

Horoscop dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana 17-23 iunie 2019 este una cu adevarat speciala din punct de vedere astrologic. Incepem saptamana pe un varf de energie adusa de Luna plina capsunie in optimistul Sagetator, in conjunctie cu expansivul Jupiter, chiar atunci cand Saturn cel sever si Neptun cel visator sunt in sextil, deci isi aduc contributia la mesajul trimis noua de Luna plina. Apoi lucrurile devin destul de intense, tensionate si supuse conflictelor pentru ca are loc intalnirea dintre Marte si Mercur si in opozitie cu Pluto. Mercur este despre cum vorbim, gandim si comunicam, in timp ce Marte si Pluto au un fel de energie mai agresiva, a la Darth Vader din Razboiul stelelor. Fa tot ce poti sa controlezi luptele de putere ...