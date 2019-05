Horoscop dragoste saptamana 20-26 mai 2019. Ce salveaza relatiile? Ce aduce weekend-ul cu Luna in Pesti?

Horoscop dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana 20-26 mai 2019 este foarte interesanta, din punct de vedere astrologic. Intram in zodia Gemeni. Mercur schimba si el zodia si intra in Gemeni, deci la el ACASA. Miercuri 22 mai are loc un sextil important: Marte proaspat instalat in Rac pana la inceput de iulie cu Uranus cel rebel aflat in Taur pana in 2026. Zilele de joi si vineri au suisurile si coborasurile lor, apoi Marte se va conecta cu Chiron, vindecatorul ranilor noastre profunde de identitate. Este un timp excelent sa vorbesti sincer dar ai putea si atinge niste puncte sensibile facand astfel. Asadar, sinceritatea este acum o sabie cu doua taisuri. Ai insa si sansa sa abordezi orice subiect in discutie, sa vindeci ceea ce inca are ...