Horoscop dragoste saptamana 8-14 aprilie - Evenimente astrale importante. Ce-ti aduc in amor!

Horoscop dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 8-14 aprilie 2019. Incepe sezonul planetelor retrograde din aprilie, odata cu aceasta saptamana! Dupa ce Mercur a fost primul retrograd 2019 ocupand aproape toata luna martie cu testele si reverificarile sale in comunicare, gandire, tehnologie si transport, din 10 aprilie ne asteapta patru luni de JUPITER RETROGRAD. In plus, Jupiter, Venus, Mercur si Soarele fac ca aceasta sa fie o saptamana plina de evenimente astrale. Se face aglomeratie pe cer… Venus, Mercur si Soarele se conecteaza cu Jupiter, Saturn, Neptun, Pluto si Nodurile Lunare – si totul intr-o succesiune foarte rapida! Luna aprilie devine din ce in ce mai intensa pe masura ce avansam ...