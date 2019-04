Horoscop luna mai: O luna HORROR pentru aceste zodii

horoscop mai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Berbec Cele mai importante segmente pentru acesti nativi par sa fie, in Mai, cariera si banii. Raporturile cu sefii, cu autoritatile in general, pot fi tensionate si provocatoare. De asemenea, pot fi pusi in situatia de a-si apara un loc, o functie, de aceea e important sa fie diplomati, atenti, clari in mesajele pe care le transmit si sa nu uite care le sunt scopurile. Financiar, exista oportunitati de rotunjire a veniturilor pe parcursul intregii luni, ca urmare a unor idei originale si a unor strategii eficiente in afaceri. E timpul sa se concentreze pe propria prosperitate si sa ia masurile care se cuvin. Daca e cazul sa puna punct unei asocieri, mai ales in jurul zilei de 18 Mai, sa o faca fara ezita ...