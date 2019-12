Horoscop Neti Sandu 16 decembrie 2019. Vin bani pentru Berbeci

neti sandu

Horoscop zilnic, prezentat de Neti Sandu. Urmeaza o saptamana foarte buna, o saptamana in care vom face curat in sufletul si mintea noastra si ne vom pregati de sarbatori linistite. Astazi facem multe alegeri potrivite si avem ocazia sa reparam anumite relatii.

Horoscop 16 decembrie 2019. Vibratia zilei este 7 si o sa facem alegeri foarte bune, care ne vor ajuta pe viitor.

Horoscop SAGETATOR 16 decembrie 2019

Vesti bune, oameni care roiesc in jurul vostru, si o sa va fie de ajutor sa dati gata problemele mai complicate. Vi se pot rezolva niste chestiuni mai vechi si sa capatati, in sfarsit ce vi se cuvine, sa va mai cumparati si cate ceva in completare, poate prin casa.

Horoscop CAPRICORN 16 decembrie 2019

E posibil sa primiti o invitatie neasteptata de anul nou sau in zilele libere si sa-nceapa si o relatie cu viitor. Apar noutati care-or sa va tina in priza, o sa va incredinteze seful un nou proiect si va fi sansa voastra de a straluci in cariera.

Horoscop VARSATOR 16 decembrie 2019

O sa va faceti curaj sa sunati pe cineva cu care-ati vrea sa petreceti sarbatorile si sa v-alegeti cu un accept. Se poate sa va curteze si pe voi cineva sa lucrati in ianuarie la ceva care sa va aduca recunoastere, bani si sa va si placa, sa nu consumati mult efort.

Horoscop PESTI 16 decembrie 2019

Relatia cu partenerul de suflet o sa fie mult mai armonioasa pentru c-ati mai lasat de la voi – sa dispara tensiunile. Va pregatiti de o plecare in strainatate, se pare, si o sa aveti tot ce trebuie, or sa va priasca si deplasarea si prezenta acelor oameni care sunt pe sufletul vostru.

Horoscop BERBEC 16 decembrie 2019

Se pare ca mai aveti de luat niste bani, o fi prima de Craciun, sau or fi promisiuni mai vechi de ore suplimentare platite. Se poate sa fie un volum mai mare de munca la serviciu si sa fie solicitant, dar veti avea parte de recunoastere din partea sefilor, vin si banii pe care-i meritati.

Horoscop TAUR 16 decembrie 2019

O revedere cu cineva care vrea sa fiti impreuna, si armonizarea o sa se faca, asa, pe parcurs. Or sa apara oameni, situatii care sa va dea viata peste cap, dar o sa fie bine, v-alegeti cu ceva nou si bun si o sa faceti fatza cu brio – o sa va placa tot ce se-ntampla.

Horoscop GEMENI 16 decembrie 2019

Se poate sa dati de reduceri la cumparaturi si sa economisiti bani frumosi, sa va ramana de plimbare. Vi se propune ceva nou, sa lucrati in regim de colaborare si daca n-aveti o agenda incarcata anul viitor o sa vedeti ce se poate face – va-ncumetati, sau nu.

Horoscop RAC 16 decembrie 2019

Cineva care va simte lipsa vrea sa va vedeti si poate o sa va-ntalniti azi, maine, daca in week-end nu puteti. Se poate sa luati niste bani cu care sa dati fuga la shoping, sa nu lasati totul pe ultima suta de metri, sa aveti timp suficient pentru preparatele traditionale.

Horoscop LEU 16 decembrie 2019

Se poate sa primiti niste bonuri valorice, un card-cadou sa va luati ce va place, pe alese. Pare sa fie un moment special pentru voi, sa luati un premiu, sa fiti pusi intr-o postura speciala la care visati de multa vreme si o sa fie o incununarea eforturilor cumulate.

Horoscop FECIOARA 16 decembrie 2019

O sa va consultati cu niste parteneri de afaceri in privinta unui contract pe care l-ati putea semna in ianuarie sa vedeti daca va puneti de acord. Ati putea regla din mers o relatie parteneriala si sa fixati noi reguli de convietuire, macar pentru o vreme, de proba, sa nu ramaneti blocati in situatia respectiva.

BALANTA 16 decembrie 2019

De cheltuielile neprevazute sa va feriti, sa nu ramaneti fara lucruri importante daca o sa dati banii pe tot ce va iese-n cale. Se pare c-o sa va mai ajute cineva la treburile mai complicate, poate si financiar o sa primiti o subventie, ceva care sa va fie de mare folos, sa nu va refuzati nimic.

SCORPION 16 decembrie 2019

Rudele apropiate, nepoti, frati, cumnati or sa puna umarul sa v-ajute de sarbatori – aveti sustinere. Poate scoateti banii din contul de rezerva, la care n-aveati de gand sa umblati acum ca sa-l dati gata pe partener – poate luati cateva zile in strainatate, sa fie ceva mai special.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.