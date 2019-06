Horoscop rune pentru saptamana 24-30 iunie 2019. Varsatorii primesc o importanta suma de bani, Gemenii intra in altercatii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); HOROSCOP BERBEC. Fertilitate si belsug. Peste putin timp visele li se vor implini. HOROSCOP TAUR. Da lovitura, face un salt in existenta lui. HOROSCOP GEMENI. Intra in altercatii, se enerveaza, se cearta, dar aceste batalii sunt apa de ploaie. HOROSCOP RAC. Castiga pe toate planurile, din toate punctele de vedere. HOROSCOP LEU. Trebuie sa aiba rabdare fiindca lucrurile frumoase vin la cei care stiu sa astepte. HOROSCOP FECIOARA. I se testeaza, forta, rezistenta, taria. Vor avea o saptamana mai dura. HOROSCOP BALANTA. Au un mesaj dublu, sa se mai relaxeze si sa nu-si mai faca griji pentru altii. HOROSCOP SCORPION. Consilidati-va pozitia in societate, nu mai fiti cu capul in nori.&nbs ...