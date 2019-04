Horoscop saptamana 29 aprilie – 5 mai 2019. Taurii au incredere in ei, Fecioarele se feresc de oameni

Horoscop 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prima saptamana a lunii mai aduce incredere multa pentru mai multe zodii, in timp ce unele simt nevoia sa se izoleze. Horoscop Berbec Reusesti sa duci la bun sfarsit toate lucurile pe care ti le-ai pus in minte. In plus, incepi sa faci schimbari importante in viata ta, care tin de alimentatie. Sfarsitul saptamanii te prinde plin de romantism. Horoscop Taur Ai incredere in propria persoana, iar acest lucru te ajuta sa treci peste provocarile saptamanii. In plus, curiozitatea atinge cote maxime si profiti de orice opotunitate pentru a incerca ceva nou. Horoscop Gemeni Te gandesti din ce in ce mai mult la viitor si, mai mult, incepi sa faci lucruri concrete in aceasta directie. Reusesti sa-ti faci priete ...