Horoscop saptamanal 15-21 aprilie. Luna plina in Balanta aduce echilibru

Horoscop saptamanal 15-21 aprilie 2019. Ce rezerva astrele pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varastor, Pesti. Din data de 17 aprilie, cand vom intra sub Luna Plina in zodia Balanta, va trebui sa fim mai diplomati si sa dam dovada de mai mult tact in relationarea cu cei din jur. Pe de alta parte, vom fi favorizati sa ne regasim linistea interioara si echilibrul. Horoscopul: Horoscop saptamanal BERBEC Starea de apatie din ultima perioada dispare, poate si pentru ca Marte, guvernatorul vostru, va aduce vesti bune cu privire la un succes financiar sau profesional. Pe weekend, apare posibilitatea de a pleca intr-o minivacanta. Uranus va cal ...