Horoscop saptamanal 17 - 23 iunie 2019. Schimbari radicale pentru 3 zodii

Horoscop saptamanal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscopul saptamanal din 17 - 23 iunie 2019 anunta vremea marilor schimbari pentru zodii. Nimic nu va mai fi ca acum ca in prezent - Capricorni, Sagetatorii si Pestii sunt zodiile vizate ale saptamanii. Esti foarte solicitat in plan profesional, de catre sefi si persoane oficiale importante. Dialoguri interesante, propuneri de colaborare sau de a prelua responsabilitati profesionale de anvergura pe termen lung. Gandeste-te bine inainte de a accepta sarcini noi, oricat ar fi de tentante. Exista riscul sa te suprasoliciti si sa nu le poti duce la bun sfarsit. Esti sustinut in aceasta saptamana de multa lume, de prieteni, de oameni care abia te cunosc, dar asupra carora exerciti un farmec de ...